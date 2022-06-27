Украина ежемесячно тратит по $5 миллиардов на конфликт с Россией в

Министр финансов Украины Сергей Марченко в понедельник, 27 июня, заявил, что его страна тратит на конфликт с Россией по $5 млрд. в месяц при этом поддержка стран Запада недостаточна для покрытия всех расходов, – сообщает испанское газете El País.

В интервью газете Марченков сказал: «Боевые действия стоят нам $5 млрд в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов. Мы ожидали, что это продлится от одного до трех месяцев. Но сейчас мы не можем прогнозировать точно. Расходы и убытки нашей экономики увеличиваются с каждым днем.Украина имеет определенные договоренности с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени».

Следует отметить, что в украинском минфине ранее заявляли, что доходная часть госбюджета на две трети заполнена за счет кредитов и грантовой помощи. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что ежемесячный бюджетный дефицит Украины составляет $5 млрд.

Также сегодня министерство финансов Украины сообщило, что Киев получил кредит от Японии на сумму $500 млн со сроком погашения 30 лет с льготный периодом – 10 лет и процентной ставкой – 1% годовых.

Киев, Иван Бабурин

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