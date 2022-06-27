Зеленский выступил с угрозами в адрес Приднестровья

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после переговоров с молдавским лидером Майей Санду в понедельник, 27 июня, выступил со словами угрозы в адрес Приднестровья, – сообщают СМИ.

На пресс-конференции Зеленский заявил: «Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы – удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то получаем, они неприятные. Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом».

Президент Молдавии Майя Санду в понедельник прибыла в Киев. В ходе своего визита она провела переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским, а также посетила Бучу, Ирпень и Бородянку.

Киев, Иван Бабурин

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