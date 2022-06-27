Зеленский назвал Россию террористической организацией

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 июня, заявил, что Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира, – сообщают СМИ.

Как сообщают СМИ, Зеленский заявил следующее: «Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это значит давать деньги террористам».

В понедельник днем в сети Интернет распространились кадры сильного пожара в торговом центре в Кременчуге. На Украине заявили о ракетном ударе России по зданию, где якобы находились порядка тысячи мирных жителей.

Со своей стороны, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Крменчуге произошла провокация «в стиле Бучи».

В своем Twitter-аккаунте Полянский написал: «Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Подобные действия нужны киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед предстоящим саммитом НАТО в Мадриде».

Киев, Иван Бабурин

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