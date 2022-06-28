На Украине будут производить турецкие ударные беспилотники

Глава минобороны Украины Алексей Резников во вторник, 28 июня, заявил, что на Украине продолжается работа над реализацией проекта по строительству завода по производству БПЛА «Байрактар», – сообщают украинские СМИ.

Резников, в частности, сказал: «В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы. Производитель «Байрактаров» в ближайшее время сосредоточится на потребностях ВСУ».

Киев, Иван Бабурин

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