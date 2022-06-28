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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 28 июня 2022, 19:18 мск

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На Украине будут производить турецкие ударные беспилотники

Фото: Минобороны Украины

Глава минобороны Украины Алексей Резников во вторник, 28 июня, заявил, что на Украине продолжается работа над реализацией проекта по строительству завода по производству БПЛА «Байрактар», – сообщают украинские СМИ.

Резников, в частности, сказал: «В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы. Производитель «Байрактаров» в ближайшее время сосредоточится на потребностях ВСУ».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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