Зеленский выступил с угрозами в адрес российских журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении во вторник, 28 июня, пригрозил «приговором» российским «пропагандистам, которые поддерживают действия Вооруженных сил РФ, – сообщают СМИ.

В видеообращении Зеленский сказал: «Отдельно хочу сказать про ответственность тех российских пропагандистов, которые лгут про этот террор, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан».

«Мы найдем всех убийц. Приговор суда и тюрьма – вот что они заслуживают. Российские пропагандисты тоже получат свой приговор», – также заявил глава Украины.

Следует отметить, что ранее во вторник Зеленский во время выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН призвал признать Россию «террористическим государством», – о чем он также рассказал в своем ежевечернем видеообращении.

«Принял участие в заседании Совбеза ООН, созванном по просьбе Украины. Мы сделали все, чтобы привлечь Россию к ответственности за удары по Кременчугу и другим городам», – отчитался президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»