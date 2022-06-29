В Киеве заявили, что «вернут территории военным путем»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 29 июня, заявил, что Киев вернет свои территории военным путем, для чего нужно необходимое количество тяжелого вооружения, – сообщает РИА Новости

В своем тelegram-канале Подоляк написал: «Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не «успокаивающая мантра» и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет. Все, что для этого нужно – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений».

Киев, Иван Бабурин

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