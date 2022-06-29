Зеленский выдвинул условие своего участия в G-20

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Республики Индонезия Джоко Видодо, который сегодня впервые с визитом в Киеве в среду, 29 июня, заявил, что участие Украины в саммите G20, куда приглашен также и президент России, будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита, – сообщает украинское издание Страна.ua.

На пресс-конференции Зеленский сказал: «Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите «Группы двадцати». И конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита».

Следует отметить, что Владимиру Путину накануне пришло приглашение с предложением лично присутствовать на саммите G-20, о чем сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Киев, Иван Бабурин

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