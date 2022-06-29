Киев арестовал почти 100 российских грузовых контейнеров

Офис генерального прокурора Украины в среду, 29 июня, заявил, что наложил арест на 94 контейнера, принадлежащие российским транспортно-логическим предприятиям, – сообщает ТАСС.

В сообщении на сайте украинской генпрокуратуры говорится: «По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора судом наложен арест на 94 универсальных контейнера, принадлежащих логистическим предприятиям – резидентам РФ. На основании определения суда арестованное имущество передано в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)».

В офисе украинского генпрокурора генерального прокурора также отметили, что в связи с арестом транспортных контейнеров в отношении их владельцев на Украине проводится расследование по статьям о «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем».

Киев, Иван Бабурин

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