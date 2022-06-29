Зеленский пригрозил Сирии санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 июня, в своем ежевечернем традиционном видеообращении пригрозил Сирийской Арабской Республики (САР) санкциями за признание ЛНР и ДНР, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский говорит: «Касательно признания Сирирей «ЛДНР» – Россия выдавила из Сирии признание сепаратистов. Это означает, что никаких отношений с Сирией у нас не будет. А санкции будут». Следует отметить, что украинский президент не уточнил – кто именно готов ввести санкции против Сирии.

Также глава Украины рассказал, что принял участие в саммите НАТО.

«Альянс меняет стратегию из-за российской агрессии против нас. Нам нужны четкие гарантии безопасности, и они у нас будут. Я сказал об этом на саммите. А также призвал ускорить поставки ПВО», – сказал Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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