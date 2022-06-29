Советник главы офиса украинского президента придумал новый военный термин

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в среду, 29 июня, заявил, что ВСУ в Луганской области угрожает «полутактическое окружение» на Бахмутском направлении, – сообщают украинские СМИ.

В эфире программы Марка Фейгина* Арестович сказал: «Группировку из Попасного россияне активно погнали в направлении Бахмута на Владимировку и Покровское и, по некоторым данным, перерезали шоссе Светлодарск – Бахмут. Им угрожает полутактическое окружение».

Ранее, также в среду, Арестович сообщил, что у него «не будет слов», если командование допустит окружение.

«В Луганской области россияне пытаются двигаться на Волчеяровку, чтобы перерезать трассу Лисичанск – Бахмут. Этот коридорчик простреливает насквозь артиллерия. Колечко поджимается. Но должен заметить, что у нашего командования есть замысел, и оно храбро его реализовывает... Если наше командование допустит окружение, слов у меня уже не будет», – сказал советник главы Офиса президента Украины.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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