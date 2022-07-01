Киев понадеялся на замороженные российские резервы для выплаты долгов

Украина рассматривает несколько вариантов выплаты внешнего долга в размере 1,4 млрд долларов. Погасить задолженность с процентами Киев должен до 1 сентября, сообщает Bloomberg.

По данным источника агентства, Украина может попросить о реструктуризации долга, поскольку возможности финансирования страны из-за боевых действий рискуют иссякнуть. Другой вариант – Киев может рассчитаться по задолженности за счет замороженных российских золотовалютных резервов, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна, отметил один из собеседников.

Представитель Международного валютного фонда отказался комментировать возможность реструктуризации долга. А правительство Украины заявило, что привержено обслуживанию своих внешних долговых обязательств.

Как отмечает Bloomberg, долларовые и еврооблигации Украины упали в цене, что указывает на риск реструктуризации. Облигации со сроком погашения в сентябре торгуются с дисконтом более 40% к их номинальной стоимости. Для Киева отсутствие платежей по международным облигациям может привести к потере доступа к глобальным долговым рынкам на годы.

По данным российских властей, США и союзники заморозили около половины золотовалютных резервов России на 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. В Кремле назвали такой шаг прямым воровством.

Москва, Наталья Петрова

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