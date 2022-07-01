Украина арестовала активы «Ростеха», «Татнефти» и «Русала»

Министерство внутренних дел Украины в пятницу, 1 июля, заявило, что в стране арестованы активы российских холдингов на сумму более 4,5 млрд. гривен ($154 млн. по текущему курсу), – сообщает Интерфакс.

В сообщении украинского МВД говорится: «Фирмы принадлежат российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группа ГМС». Арестованные активы могли использоваться в подрывной деятельности против Украины».

Ранее сообщалось, на Украине арестованы и переданы в управление государства ряд активов «Татнефти», а именно – 115 объектов недвижимого имущества (нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки) и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость арестованного имущества и корпоративных прав оценивалась более чем в $82 млн.

Киев, Иван Бабурин

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