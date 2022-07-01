Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать судно под российским флагом

Задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска, просит Анкару Киев, – сообщает агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на украинского чиновника пишет : «Украина попросила Турцию задержать и арестовать сухогруз «Жибек жолы», перевозящий под российским флагом груз украинского зерна, вывезенного из оккупированного Россией порта Бердянск». Рейтер.

Reuters приводит информацию из письма офиса генпрокурора Украины в минюст Турции от 30 июня, где говорится, что судно с семью тысячами тонн груза якобы направляется в турецкий город Карасу.

По данным агентства, источник из МИД Украины, ссылаясь на информацию, полученную из морской администрации страны, заявил, что на судне якобы около 4,5 тысячи тонн зерна из Бердянска.

Киев, Иван Бабурин

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