В Киеве заявили, что для граждан России наличие украинской визы не является гарантией въезда

Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 1 июля, выступила с разъяснениями относительно правил въезда в страну для граждан России, – сообщают украинские СМИ.

В разъяснениях, опубликованных на страннице ведомства в одной из социальных сетей, говорится: «Россияне не могут без приглашения приехать в Украину, кроме приглашения для въезда также требуются загранпаспорт и ксерокопия паспортных данных принимающей стороны. Россияне, въехавшие в Украину до 1 июля, должны быть зарегистрированы по месту жительства и могут оставаться в стране до 90 дней. Визы не смогут получить россияне, находящиеся в санкционных списках. С собой необходимо иметь сумму, равную 20 прожиточным минимумам в месяц – 52 тысячи гривен (95 160 руб. по курсу).

Следует отметить, что для россиян наличие украинской визы не является 100% гарантией пересечения границы

«Пограничники имеют право отказать во въезде и при наличии визы», – заявили в Госпогранслужбе Украины.

Напомним, 17 июня правительство Украины прекратило действие безвизового режима с Россией, с 1 июля россиянам для визитов на Украину нужна будет виза.

Киев, Иван Бабурин

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