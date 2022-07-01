Бориса Джонсона сделали почетным одесситом

Мэр Одессы Геннадий Труханов в пятницу, 1 июля, заявил, что премьер-министр Великобритании удостоен звания почетного гражданина Одессы и ему присвоены Почетные знаки отличия одесского городского головы имени Григория Маразли всех трех степеней сразу, – сообщает украинский портал «Сегодня».

В интервью порталу Труханов сказал: «Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он становится почетным гражданином Одессы».

«Джонсон стал первым британцем, удостоенным звания почетного гражданина Одессы за всю историю его существования с 1862 года», – заявил мэр Одессы, а также отметил вклад Великобритании и поблагодарил за помощь финансами и оружием.

Григорий Григорьевич Маразли – русский общественный деятель и филантроп, городской голова Одессы в 1878-1895 годах. Первый владелец особняка на Пушкинской улице.

Одесса, Иван Бабурин

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