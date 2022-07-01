Зеленский призвал лидеров государств и СМИ подогревать интерес к боевым действиям на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Норвегии Йонасом Гар Стёре в Киеве в пятницу, 1 июля, призвал мировых лидеров поддерживать интерес у своих народов к военной спецоперации на Украине, – сообщают СМИ.

Во время выступления, видео которого опубликовано в Telegram-канале президента Украины, Зеленский говорит: «Внимание к войне ослабевает, поскольку люди в Европе и в мире не хотят думать про войну. Так оно и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко. Поэтому очень важно, чтобы не спадал интерес, извините, что я использую это слово, – к войне. Это можем сделать только мы, лидеры государств, средства массовой информации».

Киев, Иван Бабурин

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