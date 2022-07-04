В Офисе президента Украины «констатировали» освобождение Луганской области российскими войсками

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 4 июля, заявил, что после выхода украинских войск из Лисичанска линия фронта проходит от Белогоровки на трассе Бахмут – Лисичанск до Клинового (юго-восточнее Бахмута), – сообщает ютуб-канал «Фейгин Live».

В эфире ютуб-канала Арестович сказал: «В Луганской области осталась небольшая «серая зона», которая еще не контролируется россиянами, но в целом можно констатировать, что Луганская область у них».

Также советник главы Офиса президента Украины сообщил, что «противник существенно продвинулся, поскольку наши вышли. Отвод войск позволит стабилизировать линию фронта, поскольку плотность обороны значительно увеличилась. Там есть естественный рубеж – река Северский Донец в районе Северска. Посмотрим, как они его будут проходить».

Как напоминает украинское издание Страна.ua, «ранее Арестович говорил о плюсах отступления ВСУ из Лисичанска».

Киев, Иван Бабурин

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