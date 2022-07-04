Киев опроверг собственное заявление о «водружении» флага на острове Змеиный

Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк в понедельник, 4 июля, опровергла информацию о том, что украинские военные устанавливали флаг на острове Змеиный в Черном море, – сообщает телеканал CNN.

В эфире телеканала Гуменюк сказала, что флаг сбросили с вертолета и что украинские военные пока не высаживались на остров и флаг некому там установить.

«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прихода войск, а потом будет развеваться. Воспринимать слова о поднятом флаге следует понимать метафорически. Рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», – заявила Наталья Гуменюк.

Ранее в понедельник начальник пресс-службы оперативного командования «Юг» минобороны Украины заявила, что украинские военные установили флаг государства на острове Змеиный в Черном море.

«Я думаю, что я начну с той новости, которую ждут все, поэтому я должна провозгласить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена и территория возвращена под юрисдикцию Украины», – заявила несколькими часами ранее Гуменюк, а Госпогранслуба опубликовала соответствующее фото.

Как отмечают многие СМИ, в различных украинских телеграм-каналах и пабликах в соцсетях была распространена фотография с украинским флагом на острове Змеиный «довоенного» периода.

Киев, Иван Бабурин

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