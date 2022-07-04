Зеленский сравнил Украину с США и призвал готовиться к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем традиционном видеообращении к украинцам в понедельник, 4 июля, заявил, что у Украины такие же принципы, как и у декларации США, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава Украины, в частности, сказал: «Сегодня главный праздник США, с которым я поздравляю президента Байдена. У нас схожие принципы с Декларацией независимости США, что украинцы неоднократно доказывали», – поздравил президент.

Кроме того, Зеленский рассказал украинцам, что открылась конференция в Лугано, которая дает старт восстановление Украины.

«Нужно готовить школы и университеты к работе в условиях угрозы ракетных ударов. Нужно готовиться к зиме», – призвал президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

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