На Украине распродают гуманитарную помощь Запада

Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник во вторник, 5 июля, заявил, что его ведомство обнаружило факты продажи западной военной и гуманитарной помощи, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Мельник сказал: «Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили. Бюро экономической безопасности Украины открыло около десяти такого рода уголовных дел, однако это не полное количество подобных преступлений, так как и другие украинские силовые ведомства фиксируют аналогичные правонарушения».

«БЭБ занимается расследованием дел, связанных с гуманитарной помощью, в том случае, если эта гуманитарная помощь распродается за деньги», – также сообщил Мельник.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»