На Украине попросили президента легализовать порно как высокодоходную отрасль

На Украине на сайте электронных петиций появилось обращение к президенту страны с просьбой легализировать порно и эротику, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Авторы петиции обращают внимание Владимира Зеленского на то, что сейчас те, «кто хочет, могут уехать в другую страну и там беспрепятственно заниматься производством порно, что ограничивает развитие в Украине этой высокодоходной отрасли».

Как сообщают инициаторы обращения к президенту, на сегодняшний день на Украине существующий «закон дает широкий простор для трактовки, а значит и для коррупции».

«После легализации порно киберполиция перестанет ловить «преступниц» в интернете, которые организуют трансляции через веб-камеры, а это идеальный шанс принести деньги в украинский бюджет», – пишут авторы петиции к предидженту Украины Владимиру Зеленскому.

Петиция собрала уже 2800 подписей. Время сбора подписей продлится 90 дней.

Киев, Иван Бабурин

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