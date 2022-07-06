Зеленский: Украина самолетов от Запада уже не ждет

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в среду, 6 июля, заявил, что его страна уже не ждет от Запада самолеты, но рассчитывает получить системы противовоздушной обороны, – сообщают украинские СМИ.

В ходе пресс-конференции Зеленский сказал: «Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны».

Следует напомнить, что ранее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что «в течение месяца-трех ВСУ должны получить оружие, которое западные партнеры решили отправить на Украину».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»