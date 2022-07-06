Украина передала Польше свое золото на хранение

Замглавы Нацбанка Украины Сергей Николайчук в среду, 6 июля, сообщил, что золотовалютные резервы Украины будут храниться в Польше до нормализации обстановки, – сообщает журнал Rabbit Hole.

В интервью журналу Николайчук сказал: «Центральный банк Украины старается поддерживать цены и финансы как можно более стабильными в текущих условия. Мы в значительной степени полагаемся на международную поддержку для накопления ресурсов и финансирования расходов»

При этом, на какую сумму золотовалютных резервов сейчас осталось на Украине, замглавы Нацбанка не уточнил. Также он не сказал, какие именно ценности и каким способом были переданы Польше на хранение.

Киев, Иван Бабурин

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