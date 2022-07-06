Зеленский назвал условия, при которых Россия закончит свою спецоперацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Ирландии Михолом Мартином в среду, 6 июля, заявил, что окончание российской спецоперации зависит от санкционного давления на Москву, – сообщают украинские СМИ.

Зеленский, отвечая на вопрос о том, как долго будет продолжаться война, сказал: «Я не очень верю, что они самостоятельно могут это понять. Это зависит от того, как весь мир давит на Россию и вытесняет их с нашей земли. Мы – на поле боя с оружием, а весь мир – санкционно, политически, помощью и быстрыми поставками нам оружия».

Глава Украины также заявил, что сроки окончания специальной военной операции России также зависят еще и от граждан страны, их поддержки ВСУ и отечественной экономики.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Кремль уйдет с Украины, если «все страны мира без исключения введут одновременно антироссийские санкции».

Киев, Иван Бабурин

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