Зеленский прокомментировал отставку Бориса Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отставку британского премьер-министра, заявил, что отставка Бориса Джонсона не изменит отношения Великобритании к Украине, – сообщает CNN.

В интервью телеканалу Зеленский сказал: «Борис Джонсон – это настоящий друг Украины, а его отставка с должности премьер-министра не изменит политику Великобритании по отношению к нашей стране. Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая, прежде всего, военную поддержку».

Также украинский президент заявил, что с нетерпением ждет непосредственного разговора с Джонсоном, чтобы узнать больше о подробностях по его отставке.

Киев, Иван Бабурин

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