Зеленский – Джонсону: Все украинцы грустят по поводу твоей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 июля, заявил Борису Джонсону, что все украинцы грустят из-за его отставки, – сообщают украинские СМИ.

В сообщение на официальном Telegram-канале украинского президента говорится: «Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь. Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене».

Также Зеленский выразил уверенность, что поддержка Украины со стороны Великобритании сохранится.

Киев, Иван Бабурин

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