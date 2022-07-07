Зеленский объявил прошедший четверг Днем Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 июля, в своем традиционном ежевечернем видеопослании к украинскому народу заявил, что сегодняшний день прошел под знаком Великобритании,– сообщают украинские СМИ.

«Главная тема дня – британская. Решение Бориса Джонсона об отставке. Я говорил с ним, поблагодарил за поддержку. Украинцы чувствуют особую благодарность Джонсону. Но отношение Британии к Украине не должно измениться, и меня в этом заверили», – заявил Зеленский в видеоорбращении.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что написал Борису Джонсону о том, что «все украинцы грустят после его отставки».

Также глава Украины рассказал о деньгах, которые ему пообещали в Европе: « После конференции в Лугано есть договоренности о помощи Украине в размере более 2 млрд. долларов. Направим их в бюджет и на подготовку к зиме».

Однако, следует отметить, что ранее сегодня Еврокомиссия заблокировала кредит на 1,5 миллиарда евро для Украины, опасаясь невозврата денег.

Киев, Иван Бабурин

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