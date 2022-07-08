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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 8 июля 2022, 20:42 мск

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В домах украинцев предстоящей зимой снизят температуру сразу на четыре градуса

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу, 8 июля, заявил, что в правительстве Украины обсуждается вопрос о снижении температуры в домах украинцев, как «принято у европейцев» – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Галущенко сказал, что в кабмине анализируют опыт европейских государств перед тем, как снизить температурный режим в домах и квартирах.

«Позиция заключается в том, что безусловно этот вопрос обсуждается касательно этого уменьшения температуры. Мы смотрим на европейские страны, как там этот вопрос решается», – заявил министр энергетики Украины.

Отметим, издание Страна.ua, сообщает, что в правительстве Украины подтвердили, что зимой могут снизить минимальную температуру в жилых помещениях с +20 до +16 градусов.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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