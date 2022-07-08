На Украине охотников «приглашают» пополнить ряды ВСУ

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в пятницу, 8 июля, обратился с оригинальным призывом на предмет запрета охоты регионе, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Комментируя решение Совета обороны Ровенской области, Коваль на своей странице одной из социальных сетей написал: «Причина запрета, я думаю, ясна. Сегодня пора защищать страну, а не получать «удовольствия» в лесу. Кто хочет пострелять, приглашаю в ряды ВСУ. Решение будет действовать до прекращения военного положения в Украине».

Ровно, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»