На Украине отменили отпуска в ряде сфер экономики

И.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Украины Игорь Денера в пятницу, 8 июля, заявил, что украинцы, работающие в ряде сфер экономики, на время действия военного положения останутся без отпусков.

В эфире телемарафона Денера сказал: «Если предприятие видит, что ему необходимо непрерывно функционировать, работникам может быть отказано вообще в любых видах отпуска. На период военного времени экономика должна работать, не время для полноценного отдыха. Законодатель принял решение, что минимальный срок отпуска должен быть один для всех. Поэтому он уменьшен у педагогов, и так далее…»

И.о. председателя Госслужбы по вопросам труда перечислил сферы экономики Украины, где будут отменены отпуска.

«Ограничения по отпускам вводятся для работников следующих сфер: топливно-энергетического сектор; нефтяная и газовая промышленность; ядерная энергетика; здравоохранение; система жизнеобеспечения; транспорт и почта; оборонная промышленность; металлургическая промышленность; гражданская защита», – сообщил в общенациональном телеэфире Игорь Денера.

Киев, Иван Бабурин

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