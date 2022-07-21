США изучают варианты поставок Украине боевых самолетов

США или один из их союзников могут вскоре поставить Украине свои истребители в рамках нового пакета военной помощи. Это допустил начальник штаба ВВС Соединенных Штатов генерал Чарльз Браун на Аспенском форуме по безопасности в штате Колорадо.

«Есть американские [истребители], есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Таким образом, есть ряд различных платформ, которые могут быть отправлены в Украину», – сказал генерал, отвечая на вопрос NBC News (цитата по изданию Politico).

Киев вряд ли получит советские истребители МиГи, потому что получить запчасти из России будет сложно, отметил он. «Это будет что-то нерусское, я, наверное, могу вам сказать. Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что это будет», – резюмировал Браун.

Как пишет Politico, слова генерала подразумевают, что «разговор о том, чтобы на самом деле отправить Украине боевые самолеты, идет полным ходом, но что это будет и когда это произойдет, пока неясно».

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что США думают об обучении украинских военных летчиков управлению американскими истребителями. По его словам, сейчас рассматриваются все возможные варианты для представления президенту и главе Пентагону. Вместе с тем, подчеркнул он, никаких решений еще не принято. «Мы изучаем широкий круг возможностей, включая подготовку пилотов», – отметил Милли в интервью Reuters.

Москва, Наталья Петрова

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