Российские военные уничтожили четыре HIMARS и до 300 боевиков-«черносотенцев»

Вооруженные силы России с помощью высокоточного оружия с 5 по 20 июля уничтожили переданные Украине четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще две – в районе Красноармейска и на восточной окраине Константиновки Донецкой народной республики. Под Красноармейском также была уничтожена транспортно-заряжающая машина HIMARS.

Кроме того, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск (ДНР), заявил Конашенков.

По его словам, «ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники».

Российские военные также нанесли удар высокоточным оружием по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованному в ангаре на территории промзоны в восточной части города Николаев, добавил представитель Минобороны.

«Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 тысяч снарядов для РСЗО «Град», около 1 тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация», – отметил Конашенков.

В Минобороны РФ также сообщили, что российская авиация уничтожила в районе населенного пункта Черевковка (ДНР) пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Всего за сутки уничтожено шесть пунктов управления армии Украины в Харьковской области и ДНР, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в ДНР и Запорожской области, рассказал Конашенков.

В рамках контрбатарейной борьбы, по его словам, подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30.

Москва, Наталья Петрова

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