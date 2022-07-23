Россия разбомбила базы ВСУ и националистов: потери – более 360 человек

Российская авиация высокоточным оружием уничтожила до 200 украинских военнослужащих в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Удар был нанесен по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в населенном пункте Апостолово, уточнил он. Также были поражены девять артиллерийских орудий и военная техника.

Кроме того, как сообщил Конашенков, российские артиллеристы уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс». Их позиции разбили в районе населенного пункта Верхнекаменское.

«В районе населенного пункта Белогоровка Донецкой народной республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ», – добавил он.

В Минобороны также сообщили, что российские войска в рамках контрбатарейной борьбы подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три взвода орудий «Мста-Б», 24 взвода гаубиц Д-20 и 15 взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в ДНР.

По данным ведомства, средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях и ДНР.

Всего за сутки ВС РФ поразили 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в ДНР и в Николаеве, а также личный состав и военную технику в 226-ти районах.

Всего с начала проведения военной спецоперации российской армией уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронемашин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3185 орудий артиллерии.

Москва, Наталья Петрова

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