Украинским военным на катерах не дали высадиться под Херсоном – все уничтожены

Минобороны России сообщило, что российские военные сорвали высадку украинских диверсантов с катеров в Днепровском лимане на территорию Херсонской области. Оба катера и находившиеся на них военные разбиты.

«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области», – заявил на ежедневном брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в результате огневого поражения два десантных катера военно-морских сил Украины с находившимися на борту диверсантами были уничтожены.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в результате удара высокоточным оружием российских Воздушно-космических сил России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Константиновке (ДНР) ликвидировано свыше 100 националистов и иностранных наемников.

Кроме того, Конашенков заявил, что российский военный флот высокоточным оружием большой дальности уничтожил в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским гаубицам М777.

За сутки российские военные поразили 6 командно-наблюдательных пунктов ВСУ и теробороны в районе Орехова Запорожской области и в районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области. Также уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Днепропетровской, Запорожской областях, а также в районе Артемовска Донецкой народной республики. Кроме того, разбит радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 в районе населенного пункта Некременное (ДНР).

Москва, Наталья Петрова

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