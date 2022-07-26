В ДНР назвали сроки освобождения республики от ВСУ

Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов считает, что территория республики будет освобождена от Вооруженных сил Украины до конца лета.

«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», – заявил он в эфире «Соловьев Live». Подробностей Безсонов не привел.

Ранее сообщалось, что после ночного ракетного удара ВСУ в Буденновском районе Донецка загорелась нефтебаза.

К настоящему времени, по заявлению мэра Донецка сообщил, возгорание ликвидировано. Обошлось без пострадавших. По данным МЧС ДНР, в тушении пожара были задействованы 96 человек и 20 единиц техники.

Москва, Наталья Петрова

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