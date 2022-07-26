Российская армия ударила по польским наемникам: уничтожены десятки боевиков

Российская авиация нанесла ракетный удар по базе подразделений «Иностранного легиона» у Константиновки в Донецкой народной республике. В результате ликвидированы свыше 40 иностранных наемников, большинство из них – поляки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, ВКС России уничтожили в районе Николаева более 70% личного состава артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Также авиация поразила боевые позиции 72-й механизированной бригады ВСУ в Зайцево (ДНР). В результате удара уничтожено более 70-ти националистов и склад боеприпасов, рассказал генерал.

В Минобороны также сообщили, что российская армия за сутки подавила шесть взводов РСЗО «Град» в Николаевской, Запорожской областях и в ДНР, батарею РСЗО «Ураган» и гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска (ДНР).

Кроме того, поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также девять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в ДНР, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей, отметили в ведомстве.

Также, по словам Конашенкова, ВС РФ разбомбили восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике, а также поразили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районе Ягодное Донецкой народной республики.

За последние сутки армия России уничтожила восемь пунктов управления ВСУ, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады в районе Соль в ДНР, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригады в Николаевской области.

Всего, по сообщению Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотника, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронемашин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4481военный автомобиль.

Москва, Наталья Петрова

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