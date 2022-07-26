Зеленский заявил, что Великобритания наградила его как героя

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении заявил, что Великобритания наградила его как героя, поставив в один ряд с Мадлен Олбрайт, Маргарет Тетчер и другими, – сообщают украинские СМИ.

В своем вечернем видеоролике Зеленский, в частности, сказал: «Сегодня мне вручили премию Черчилля. Это награда для всех героев. В Нидерландах Украину наградили спецнаградой нидерландской независимости».

Напомним, обладателями премии имени Черчилля становились принц Уэльский Чарльз, премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор, госсекретари США Мадлен Олбрайт и Джеймс Бейкер.

Кроме того, глава Украины приветствовал новый антироссийский санкционный список и увидел повод для очередных санкций.

«Британия расширила санкционный список против России. Это правильная тенденция. Газ уже больше 2000 долларов за тысячу кубов – это повод для новых санкций», – заявил Зеленский и добавил, что «впервые в истории Украины провел переговоры с президентом Уругвая. Призвал ввести санкции против России».

Киев, Иван Бабурин

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