Зеленский заявил, что Великобритания наградила его как героя

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении заявил, что Великобритания наградила его как героя, поставив в один ряд с Мадлен Олбрайт, Маргарет Тетчер и другими, – сообщают украинские СМИ.
В своем вечернем видеоролике Зеленский, в частности, сказал: «Сегодня мне вручили премию Черчилля. Это награда для всех героев. В Нидерландах Украину наградили спецнаградой нидерландской независимости».
Напомним, обладателями премии имени Черчилля становились принц Уэльский Чарльз, премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор, госсекретари США Мадлен Олбрайт и Джеймс Бейкер.
Кроме того, глава Украины приветствовал новый антироссийский санкционный список и увидел повод для очередных санкций.
«Британия расширила санкционный список против России. Это правильная тенденция. Газ уже больше 2000 долларов за тысячу кубов – это повод для новых санкций», – заявил Зеленский и добавил, что «впервые в истории Украины провел переговоры с президентом Уругвая. Призвал ввести санкции против России».
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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