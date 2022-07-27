Киев заявил о готовности наносить удары по территории России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в среду, 27 июля, заявил, что у него не дрогнет рука подписать приказ об ударе по территории России и что у руководства страны хватит политической воли для уничтожения на территории РФ необходимых объектов, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Данилов заявил: «Если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение».

Напомним, что ранее сегодня, в среду, 27 июля, МИД РФ заявил, что в случае применения американских РСЗО или других дальнобойных орудий НАТО по территории России «последствия будут более чем серьезные».

Киев, Иван Бабурин

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