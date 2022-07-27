Зеленский видит Украину гарантом европейской энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в среду, 27 июля, заявил, что рассчитывает на то, что Украина в будущем станет одним из гарантов европейской энергетической безопасности, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский, в частности, сказал: «Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейском союзе. Несмотря на такую войну, мы в рекордный срок обеспечили присоединение энергосети Украины к энергосистеме всей Европы. Постепенно сделаем Украину одним из гарантов европейской энергетической безопасности благодаря нашему внутреннему производству электричества».

Прокомментировал глава Украины и очередной обстрел Антоновского моста в Херсоне, и назначение нового генпрокурора и другие темы прошедших суток.

На счет обстрелов ВСУ моста, украинский лидер сказал: «Все мосты в Херсонской области мы восстановим. А сейчас цель – сломать планы противника».

Касательно нового украинского генпрокурора Андрея Костина Зеленский заявил, что «он обеспечит привлечение России к ответственности за войну».

Президент Украины также сообщил о том, что «состоялась очередная встреча главы Офиса президента Андрея Ермака и сопредседателя международной рабочей группы по санкциям против РФ Майкла Макфола».

«Предложили усиление ответственности за уклонение от санкций на уровне ЕС и обязательное раскрытие информации обо всем бизнесе с РФ», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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