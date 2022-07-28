Для получения гражданства Украины надо будет сдать специальный экзамен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 28 июля, заявил, что кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об условиях получения гражданства Украины, для чего претенденту необходимо будет сдавать комплексный экзамен, – сообщает украинское издание Страна.ua.

На своей странице одной из соцсетей Шмыгаль сообщил: «После принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка. Те же, кто получат гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или служащие в ВСУ и получившие гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения»

Киев, Иван Бабурин

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