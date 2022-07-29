Переданные Украине немецкие гаубицы уже требуют ремонта

Часть переданных Германией Украине гаубиц Panzerhaubitzen 2000 нуждаются в ремонте из-за слишком интенсивных боев, – сообщает Spiegel.

Как пишет издание, в бундесвере считают, что проблемы связаны с высокой интенсивностью, с которой ВФУ используют орудия. Из-за большой интенсивности использования, механизм заряжания гаубицы подвергается огромной нагрузке.

Сообщается, что Бундесвер считает 100 снарядов в день задачей высокой интенсивности, но украинские боевики при обстреле городов ДЕНР и ЛНР, видимо, выпускают гораздо больше снарядов.

Panzerhaubitze 2000 – одна из самых передовых артсистем в мире, отличается высокой скорострельностью, которая достигает до 10 выстрелов в минуту. Изначально правительство ФРГ поставило Украине семь артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000, а затем еще три. Сколько артиллеристских систем вышло из строя не сообщается.

Берлин, Иван Бабурин

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