Зеленский обратился с требованием к США, ООН и Красному Кресту

Президент Украины Владимир Зеленский записал свое традиционное ежевечернее видеообращение в пятницу, 29 июля, в котором потребовал от США признать Россию государством-террористом, – сообщают украинские СМИ.

В своем видооролике Зеленский говорит следующее: «Заслушал сегодня доклады об ударе оккупантов по Еленовке в Донецкой области. Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Когда защитники «Азовстали» выходили с завода, ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов. Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных».

«И должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом. Особенно я обращаюсь в Соединенные Штаты Америки – решение нужно сейчас», – заявил глава Украины.

Киев, Иван Бабурин

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