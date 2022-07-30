Украина хочет вывезти более 200 тысяч человек с территории ДНР

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в субботу, 30 июля, заявила, что с контролируемой Киевом территории ДНР до зимы планируется вывезти порядка 220 тысяч человек, – сообщают украинские СМИ.

В эфире всеукраинского телемарафона Верещук заявила: «В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение... Нет надлежащего электроснабжения. Одним словом – тепла в Донецкой области в зимний период не будет. Мы приняли решение создать штаб и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы. 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть. Мы говорим, как минимум, про 200-220 тысяч наших граждан».

Украинский вице-премьер отметила, что эвакуация все-таки не будет принудительной, однако, по словам Верещук, случае отказа от выезда жители ДНР должны будут подписать соответствующую форму.

Киев, Иван Бабурин

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