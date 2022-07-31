На Украине в супермаркете города Ровно попал на видео очередной языковой скандал между беженцами с востока страны и жителями западной Украины. На этот раз инцидент произошел в супермаркете Ровно, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание сообщает, что на распространяемом в соцсетях видео, можно наблюдать, как несколько посетителей супермаркета в Ровно агрессивно требовали от женщины перейти на украинский язык, обзывая ее «кацапкой». В ответ на оскорбления женщина говорит, что «из-за украинской мовы война и началась». Местные жители ей замечают, что война началась «из-за таких, как ты».

«К осуждению женщины подключился даже охранник супермаркета. В итоге она просто расплатилась и ушла, явно озадаченная таким «гостеприимным» приемом сограждан», – пишет Страна.ua.

Украинское издание также напоминает, что накануне Служба безопасности Украинины (СБУ) задержала блогера Дмирия Городецкого за то, что он возмутился отношением к русскому языку во Львове.

«Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?» – заявил Городецкий в специально записанном видео, за что и был задержан.

Ранее в украинских соцсетях распространялось видео, как боец ВСУ возмущался дискриминацией русскоязычных.

«Я что-то не помню, чтоб я когда я пришел в военкомат и сказал, что готов служить, никто мне не сказал: «не братан, давай українською або іді звідси», – говорит на видео украинский военнослужащий.

Киев, Иван Бабурин

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