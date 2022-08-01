Официальный Киев продолжает мечтать о поражении российской армии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник, 1 августа, заявил, что его страна намерена сначала нанести военное поражение армии РФ, а затем военно-дипломатическим путем заключить соглашение о возвращении территорий, – сообщают украинские СМИ.

В своем Twitter аккаунте Данилов написал: «Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают «полезные идиоты» Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты».

Как отмечают украинские СМИ, что тезис, высказанный Даниловым, не впервые озвучивается украинской властью. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба также заявлял, что Киев не намерен вести переговоры о мире с Москвой без ее поражения.

Киев, Иван Бабурин

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