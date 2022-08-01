Арестович недоволен количеством поставляемого Западом вооружений на Украину

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 1 августа, заявил, что Запад мало поставляет вооружений в Украину, – сообщает ютуб канал Фейгин LIVE.

В эфире программы Марка Фейгина Арестович сказал: «Все, что дает нам Запад, хорошо бы умножать на два. Сейчас Украина может выпустить 168 ракет одновременно – это 100 целей приговорены к смерти, а весь банк знаковых целей РФ – 200 штук от Харькова и до Херсона. 168 против 200 – это единовременное поражение в течение суток-двое всего, что они там натаскали».

Киев, Иван Бабурин

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