Россия передала ООН данные о применении Украиной запрещенных мин «Лепесток»

Россия передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности всемирной организации Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими военными гражданских объектов в Донбассе запрещенными противопехотными минами ПФМ-1»Лепесток». Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, соответствующее письмо было направлено ООН в понедельник, 1 августа. «Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», – уточнил дипломат.

Полянский добавил, что письмо также будет распространено в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.

Напомним, 29 июля Полянский в ходе выступления вСовбезе ООН заявил, что украинские войска целенаправленно разбрасывают в Донбассе кассетными боеприпасами мины «Лепесток». «Она размером с ладонь и похожа на детскую игрушку. Взрослого она покалечит, а ребенка убьет», – сказал дипломат. Он отметил, что ВСУ разбрасывает такие мины в населенных пунктах, где нет военных, с целью «убить как можно больше детей».

Ранее сообщалось, Вооруженные силы Украины в минувшие выходные во время ракетных обстрелов усыпали Донецк противопехотными минами «Лепесток». Из-за этих мин, по данным на 1 августа, пострадали четыре человек, в том числе сапер при проведении работ по разминированию. По данным МЧС ДНР, за два дня в Донецке и ряде других населенных пунктов были обезврежены более 600 этих мин.

По последним данным, утром во вторник, 2 августа, украинские военные вновь атаковали Донецк минами «Лепесток». Эти мины были сброшены при обстреле в Кировском районе, сообщает штаб теробороны ДНР. Там добавили, что за последние сутки еще один житель республики пострадал от мины ПФМ-1. Таким образом, общее число пострадавших достигло пяти человек.

ПМФ-1 «Лепесток» – это противопехотная мина нажимного действия, была принята на вооружение еще советской армией. Благодаря небольшому размеру и пластиковому корпусу цвета хаки ее трудно обнаружить. Применение и производство противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией. Этот документ ранее был ратифицирован Украиной.

Москва, Наталья Петрова

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