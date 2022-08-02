Зеленский распорядился рассмотреть вопрос о возможности легализации однополых браков

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 августа, призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть петицию граждан с призывом легализировать однополые браки на Украине, сообщают украинские СМИ.

Зеленский поблагодарил «за активную гражданскую позицию» всех лиц, которые присоединились к электронной петиции «О легализация однополых браков».

«В современном мире уровень демократичности общества измеряется в том числе через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан. Каждый гражданин является неотъемлемой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закреплены в Конституции Украины. В соответствии со ст. 21 Конституции Украины, все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, а права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы», – подчеркнул украинский лидер в ответе на запрос о легализации однополых браков.

При этом Зеленский отметил, что «по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, но в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена».

«В соответствии со статьей 116 Конституции Украины, Кабинет министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах», – написал президент Украины в ответ на петицию «О легализации однополых браков», набравшей более 25 тысяч подписей.

Киев, Иван Бабурин

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