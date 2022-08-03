Кулеба: Международный уголовный суд не признаёт «агрессией» действия России на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 3 августа, заявил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «агрессия» в отношении России, – сообщает издание «Укринформ».

Как сообщает издание, Кулеба, в частности, сказал: «В уставе Международного уголовного суда написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России. Существует проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда и в вопросе создания спецтрибунала».

«Партнеры Украины призывают не создавать спецтрибунал, поскольку есть МУС, чтобы не создавать ему альтернативы. Что важнее, интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС», – заявил украинский министр иностранных дел.

Следует напомнить, что ранее Кулеба заявлял, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию, правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России.

Киев, Иван Бабурин

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