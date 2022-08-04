В ближайшее время в Одессе могут снести памятник Екатерине II

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в четверг, 4 августа, заявил, что в ближайшее время в министерстве проведет заседание экспертной группы, на котором будет обсуждаться демонтаж памятника Екатерине II в Одессе, а также упразднение музея истории Полтавской битвы в Полтаве, – сообщает украинский телеканал Рада.

Отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала, Ткаченко сказал: «Мы в ближайшее время будем собираться экспертной группой в министерстве. Мы будем обговаривать несколько интересных кейсов. Не только этот (снос памятника Екатерине II). Я, вот, был проездом в Полтаве, там еще есть музей Полтавской битвы, есть и в Киеве некоторые памятники».

Украинский министр культуры при этом подчеркнул, что демонтаж памятников должен проходить в соответствии с установленной законом процедурой.

«Местные власти должны обращаться на счет городских достопримечательностей в минкульт, напомнил он, а решения по достопримечательностям национального значения принимаются кабмином», – заявил Ткаченко.

Следует напомнить, что 5 июля стало известно о том, что электронная петиция с предложением заменить памятник Екатерине II в Одессе на монумент в честь актера Билли Херрингтона, известного по съемкам в порнофильмах 1990-х годов, набрала 26 185 голосов при 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом.

Вторая петиция о сносе памятника 13 июля набрала 25 338 голосов, а 1 августа президент Украины Владимир Зеленский ответил на обе петиции и попросил власти Одессы рассмотреть этот вопрос.

«Необходимо избавиться от всех объектов, связанных с Россией», – заявил тогда Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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